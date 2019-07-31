شاهد.. ليفربول يهزم ليون بثلاثية في لقاء ودي

تغلب فريق ليفربول الإنجليزي علي نظيره اولمبيك ليون الفرنسي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المواجهة التي جمعت بينهما مساء إلاربع وديا علي ملعب جينيف ضمن استعدادت الفريقين للموسم الجديد. ملعب جينيف ضمن استعدادت الفريقين للموسم الجديد. سجل هدف ليون مفيس ديباي في الدقيقة الرابعة من ركلة جزاء، بينما سجل أهداف ليفربول هاري ويلسون ويواكيم اندرسون وروبيرتو فيرمينيو وجاءت الأهداف في الدقائق 17،21،53. ركلة جزاء، بينما سجل أهداف ليفربول هاري ويلسون ويواكيم اندرسون وروبيرتو فيرمينيو وجاءت الأهداف في الدقائق 17،21،53. وشهد اللقاء مشاركة محمد صلاح خلال اللقاء قبل أن يخرج بين شوطي اللقاء.

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