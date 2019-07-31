رسميًا.. الأهلي يتعاقد مع محمد مجدي قفشة من بيراميدز

أعلن أمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات بالنادي عن تعاقد الأهلي مع محمد مجدي قفشة لاعب بيراميدز لمدة خمس سنوات قادمة. وقام توفيق بإنهاء كافة الإجراءات المالية والإدارية واستلام الاستغناء الخاص باللاعب والذي عبر عن سعادته بالانضمام للأهلي. عبر عن سعادته بالانضمام للأهلي. وقال أمير توفيق الذي استحق إشادة الجميع بالجهود الكبيرة التي يبذلها منذ توليه المسئولية أن الأمور سارت في إطار تعاوني وأنه قام بإتمام الصفقة بعد الرجوع للكابتن محمود الخطيب رئيس النادي والمفوض بشئون كرة القدم في كافة الأمور وذلك في إطار خطة تدعيم الفريق الأول لكرة القدم والذي يواجه تحديات كبيرة في الموسم الجديد سواء على الصعيد المحلي أو القاري. تعاوني وأنه قام بإتمام الصفقة بعد الرجوع للكابتن محمود الخطيب رئيس النادي والمفوض بشئون كرة القدم في كافة الأمور وذلك في إطار خطة تدعيم الفريق الأول لكرة القدم والذي يواجه تحديات كبيرة في الموسم الجديد سواء على الصعيد المحلي أو القاري.

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