رسميًا | الأهلي يقتنص قفشة من بيراميدز

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انضم صانع ألعاب نادي بيراميدز “محمد مجدي قفشة” إلى صفوف بطل الدوري المصري “الأهلي” بعقد مدته خمس سنوات، مساء اليوم الاربعاء، بعد مفاوضات مُكثفة امتدت لأكثر من شهرين.

صاحب الـ 23 عامًا قدم رغبة انتقال رسمية إلى إدارة نادي بيراميدز مع انتهاء الموسم الكروي، وكانت الرغبة الأولى الأهلي، متجاهلاً العرض المالي القوي الذي تقدمت به إدارة الزمالك.

وكلف انتقال قفشة حوالي 30 مليون جنيه بالإضافة إلى انتقال لاعبيّن اثنين من الأهلي إلى بيراميدز بنظام الإعارة أو الشراء.

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ونشرت صورة لمحمد مجدي قفشة صحبة مدير تعاقدات النادي الأهلي “أمير توفيق” والذي تسلم بطاقة اللاعب وأنهى جميع الإجراءات المالية للصفقة بنفسه في وقت سابق اليوم.

ويُعد محمد مجدي قفشة صفقة الشراء الثالثة بالنسبة لإدارة الأهلي في الميركاتو الصيفي 2019 بعد المالي أليو ديانج القادم من مولودية الجزائر، ونجم الإسماعيلي في الموسمين الماضيين “محمود متولي”.

وكان قفشة أحد المفاتيح الرئيسية لترشح بيراميدز إلى بطولة الكونفدرالية الأفريقية بموسم 2020/2019، حيث صنع عدد من الأهداف وسجل خمسة أهداف في 23 مباراة بالدوري المصري الممتاز الموسم الماضي.

وبدأ قفشة مسيرته الكروية مع نادي إنبي عام 2013 وأعير إلى نادي الرجاء المطروحي في موسم 2015/2014، والذي منحه الفرصة كاملة ليثبت نفسه لمسؤولي إنبي، ليعود إلى الفريق البترولي بصيف 2015 ويمثله في ثلاثة مواسم متتالية جعلته أحد أغلى اللاعبين الصاعدين في مصر.