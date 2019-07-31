ريال مدريد يستعيد توازنه ويهزم فنربخشة بخماسية



حقق ريال مدريد انتصارًا على فنربخشة التركي بنتيجة (5-3) في مباراة تحديد المركز الثالث لبطولة كأس أودي الودية، المُقامة حاليًا في ألمانيا، على ملعب "أليانز أرينا".



وسجل الأهداف لريال مدريد، كريم بنزيما ثلاثية "هاتريك" في الدقائق (12، 27، و53)، وناتشو في الدقيقة 62، وماريانو دياز في الدقيقة 79، بينما سجل لفنربخشة جاري رودريجيز في الدقيقة 6، ونبيل درار في الدقيقة 34، وأوزان توفان في الدقيقة 59.



وأعاد هذا الفوز التوازن لريال مدريد، بعدما بدأ الميرنجي تحضيراته للموسم بشكل سيء، خلال مباريات الكأس الدولية للأبطال، إذ خسر من بايرن ميونخ 3-1، قبل أن يتعادل مع آرسنال 2-2 ويفوز بركلات الترجيح، ثم اختتم البطولة الودية بهزيمة كارثية أمام أتلتيكو مدريد 7-3.



وكان الفريق الأبيض قد استهل مبارياته في كأس أودي بالخسارة أمام توتنهام بهدف دون رد سجله هاري كين.



واعتمد الفرنسي زين الدين زيدان على طريقة لعب (4-2-3-1) بوجود نافاس في حراسة المرمى، أمامه الرباعي أودريوزولا، فاران، ناتشو، ومارسيلو، وثنائي الوسط كروس وفيدي فالفيردي، أمامهم فينيسيوس، إيسكو، وهازارد، ومهاجم وحيد بنزيما.



بينما لجأ إرسون يانال المدير الفني لفنربخشة لطريقة لعب (4-4-2)، وتواجد ألتاي بايندير في حراسة المرمى، أمامه الرباعي بوتوك، جايلسون، ريس، وساجلام، وفي الوسط رودريجيز، فيردي، توفان، ونبيل درار، وثنائي هجومي كروز وموريكي.



بدأت المباراة مُبكرًا، بتسجيل جاري رودريجيز لاعب فنربخشة الهدف الأول في الدقيقة 6، بصناعة من زميله ماكس كروز، حيث استقبل الكرة داخل منطقة الجزاء وسدد أقصى يسار الحارس كيلور نافاس.



وتألق نافاس بعد دقيقة واحدة فقط، في منع فنربخشة من تسجيل الهدف الثاني عبر موريكي الذي سدد كرة قوية تصدى لها الكوستاريكي.



وتعادل كريم بنزيما للريال في الدقيقة 12 بهدف من صناعة فينيسيوس جونيور، وكاد الفرنسي أن يُضيف الهدف الثاني في الدقيقة 13، حيث استلم تمريرة سحرية من مارسيلو وسدد لكن الحارس بايندير تصدى لها ببراعة.



ونجح بنزيما في تسجيل الهدف الثاني لريال مدريد في الدقيقة 27، حيث استقبل كرة عرضية من توني كروس، أسكنها بالرأس أسفل يمين مرمى فنربخشة.



وبعد دقائق اقتنص نبيل درار لاعب فنربخشة الهدف الثاني والتعادل لفريقه في الدقيقة 34، حيث انطلق في المساحة بين الدفاع وسدد كرة اصطدمت بأودريوزولا ودخلت في الشباك.



وبشكل عام في الشوط الأول كان الاستحواذ لصالح فنربخشة، بجانب كونه الطرف الأكثر تهديدًا رغم محاولات ريال مدريد العديدة لاستعادة التقدم.



ومع بداية الشوط الثاني قرر زيدان الدفع بالحارس لونين بدلا من نافاس، ثم لوكاس فاسكيز وأدريان دي لا فوينتي بدلا من هازارد وفاران.



وأرسل البديل فاسكيز كرة عرضية من الجانب الأيمن، إلى رأس كريم بنزيما الذي أسكنها على يسار مرمى الحارس بايندير، ليُسجل الهدف الثالث لريال مدريد والهاتريك الشخصي له، في الدقيقة 53.



وأهدر إيسكو فرصة تسجيل الهدف الرابع لريال مدريد، حيث توغل فينيسيوس على الجبهة اليسرى ومرر كرة سحرية لإيسكو أمام المرمى الذي بدوره سدد بجانب القائم في الدقيقة 56.



ونجح أوزان توفان لاعب فنربخشة في تسجيل هدف التعادل لفريقه، من تسديدة صاروخية أقصى يمين الحارس لونين في الدقيقة 59.



ودفع "زيزو" بمجموعة أخرى من البدلاء وهم ماريانو دياز، رودريجو، كارفاخال، ميجيل جوتيريز، لوكا مودريتش، سيواني، وكوبو بدلا من مارسيلو، فينيسيوس، أودريوزولا، بنزيما، إيسكو، كروس وفالفيردي.



وظهرت النزعة الهجومية لريال مدريد بشكل أفضل في الشوط الثاني عكس ما حدث خلال الشوط الأول، وبدأ الفريق يتقدم ويُهدد مرمى خصمه بفاعلية أكبر، لكن استمرت الثغرات الدفاعية التي يُعاني منها الميرنجي.



واستعاد ريال مدريد التقدم في النتيجة مرة أخرى، في الدقيقة 62، حيث سدد البديل ماريانو دياز كرة قوية تصدى لها الحارس لترتد أمام ناتشو الذي أسكنها في الشباك، بالهدف الرابع للميرنجي.



وسجل الهدف الخامس ماريانو دياز، في الدقيقة 79، حيث استغل كرة مرتدة من الحارس إثر تسديدة من زميله فاسكيز، ليُحقق الملكي انتصاره الثاني في التحضيرات للموسم الجديد.





المصدر: موقع كورة