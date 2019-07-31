اونلاين | كورة أون لاين beIN مشاهدة مباراة ليفربول وليون بث مباشر kora star كورة لايف رابط مباراة ليفربول وليون salah tv

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يقدم لكم متابعينا الكرام موقع الخليج 365 الرياضي خدمة مشاهدة مباراة ليفربول وليون بث مباشر kora live كورة لايف حيث يلتقي نادي ليفربول مع نظيره ليون على ملعب جنيف مساء اليوم الأربعاء 31/7/2019 وذلك في إطار مباراة ودية تجمعهما تحضيرة للموسم المقبل.

ويحتضن ملعب جنيف مباراة ليفربول مع ليون وذلك اليوم الأربعاء في تمام الساعة 7:00 توقيت مدينة القاهرة و8:00 بتوقيت مكة المكرمة و9:00 بتوقيت أبوظبي، شاهد الآن مباراة ليفربول بث مباشر كورة ستار kora star.

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وخاض نادي ليفربول مؤخراً بدون محمد صلاح عدد من المباريات الودية كان آخرها الخسارة من نابولي بثلاثية نظيفة، متابعة مباراة ليفربول وليون بث مباشر يلا شوت yallashoot، ويسعى يورجن كلوب لتجهيز نجومه لمباراة مانشستر سيتي في نهائي درع الاتحاد يوم الأحد 4/8.