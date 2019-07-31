رياضة | هل يخطف ريال مدريد هدف برشلونة ؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هل يخطف ريال مدريد هدف برشلونة ؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن تطور جديد قد يحدث بشأن وجهة البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان في الموسم المقبل.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن إدارة برشلونة رفضت الإسراع في صفقة نيمار بالإضافة إلى أنها لا تخشى أن حسم مصير النجم البرازيلي هذا الصيف بالرحيل إلى ريال مدريد.

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وأكدت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد قد ينجح في ضم نيمار في شهر أغسطس المقبل خاصة بعد الخسائر الأخيرة للنادي الملكي في المباريات الودية استعداداً للموسم المقبل.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد خسر في فترة الإعداد من كلا من بايرن ميونخ وأتلتيكو مدريد وتوتنهام في حين تعادل مع آرسنال قبل أن يفوز بركلات الترجيح.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن إدارة باريس سان جيرمان عرضت على ريال مدريد ضم نيمار مرتين بسبب العلاقة الرائعة بين الناديين مقارنة بالتوتر مع برشلونة.