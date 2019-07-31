رياضة | فلورنتينو بيريز يترك بوجبا ويتجه لضم الصفقة المفاجئة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فلورنتينو بيريز يترك بوجبا ويتجه لضم الصفقة المفاجئة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى نادي ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز لمواصلة تعاقداته الصيفية من أجل مساعدة زيدان على تحسين وضع الفريق الملكي استعداداً للموسم الجديد.

وقالت صحيفة "دي تليجراف" الهولندية أن دوني فان دي بيك لاعب نادي أياكس أمستردام لا يزال ضم أهداف وخطط ريال مدريد من أجل التعاقد معه وتدعيم الصفوف بخدماته.

ووضع نادي ريال مدريد بول بوجبا كرغبة أولى في ظل طلب زيدان بالتعاقد معه ولكن تمسك مانشستر يونايتد قد يجبر الإدارة على ضم آخرين مثل فان بيك.

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وأشارت الصحيفة الهولندية أن اهتمام ريال مدريد بضم فان دي بيك يزعج إدارة أياكس خاصةً مع استمرار فترة الانتقالات حتى يوم 1 سبتمبر القادم.

وتعاقدت الإدارة المدريدية مع كوبي الياباني ورودريجو وفيرلاند ميندي وإيدين هازارد ولوكا يوفيتش وإيدير ميليتاو.

وجذب فان بيك أنظار الجميع بعد ظهوره بمستوى مميزة مع أياكس بدوري أبطال أوروبا وساهم في وصول فريقه لدور نصف نهائي البطولة.