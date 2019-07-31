رياضة | مفاجأة.. ميسي كان يريد نجم يوفنتوس بدلًا من جريزمان!

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. ميسي كان يريد نجم يوفنتوس بدلًا من جريزمان! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجر أحد الصحفيين الإسبان مفاجأة من العيار الثقيل عن تعاقد برشلونة الإسباني مع الفرنسي أنطوان جريزمان نجم أتلتيكو مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتعاقد برشلونة مع جريزمان في ميركاتو الصيف بعدما كسر الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع أتلتيكو مدريد والبالغ 120 مليون يورو.

وأشار الصحفي إلى أن ليونيل ميسي نجم برشلونة كان لا يريد تعاقد فريقه مع جريزمان، وكان يفضل جلب مواطنه الأرجنتيني باولو ديبالا نجم يوفنتوس الإيطالي.