رياضة | مانشستر يونايتد يقترب من التعاقد مع كبرى صفقاته

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اقترب مسئولو فريق مانشستر يونايتد من التعاقد مع المدافع الإنجليزي هاري ماجواير لاعب فريق ليستر سيتي، وذلك خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية حالياً.

وأشارت تقارير إنجليزية حسب السكاي سبورتس، إن مانشستر يونايتد قدم عرض بقيمة 80 مليون جنيه استرليني، لإنهاء صفقة ماجواير بشكل رسمي.