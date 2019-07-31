رياضة | خاص - مدير التعاقدات بالأهلي يكشف كواليس صفقة انضمام قفشة للقلعة الحمراء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص - مدير التعاقدات بالأهلي يكشف كواليس صفقة انضمام قفشة للقلعة الحمراء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي كواليس انتقال محمد مجدي "قفشة" لصفوف القلعة الحمراء قادما من بيراميدز.

وقال توفيق في تصريحات خاصة بـ"الخليج 365 الرياضي" :"المفاوضات لضم قفشة استغرقت وقتا طويلا نوعا ما لكنها في النهاية تمت بانضمام اللاعب للأهلي".

Advertisements

وأضاف "تمسك قفشة بالانضمام للأهلي، وتمسك النادي به ساهم كثيرًا في تسهيل الأمر".

وواصل "المفاوضات مع نادي بيراميدز جرت بطريقة محترمة للغاية، ونشكرهم على ذلك".

وأتم "الصفقة تكلفت ٢٠ مليون جنيه سيتم دفعهم على ٣ أقساط لنادي بيراميدز".