رياضة | رسمياً.. مصر المقاصة يضم نجم الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسمياً.. مصر المقاصة يضم نجم الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح مجلس إدارة نادي مصر للمقاصة في الحصول على خدمات محمد إبراهيم لاعب فريق الزمالك لمدة موسمين.

واتم مسؤولو المقاصة المفاوضات مع مجلس الزمالك خلال الساعات القليلة الماضية، بعد ترحيب اللاعب بالتواجد مع الفريق الفيومي خلال الموسم الجديد.

ونجح احمد حسام ميدو المدير الفني لفريق المقاصة في حسم الصفقة بشكل نهائي، وذلك بعد ان تواصل مع اللاعب ووعده بمساعدته للعودة إلى مستواه المعروف عنه من خلال بوابة الفريق الفيومي.