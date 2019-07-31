رياضة | تفاصيل صفقة انتقال قفشة إلى الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل صفقة انتقال قفشة إلى الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كلفت صفقة محمد مجدي أفشة خزائن النادي الأهلي 20 مليون جنيه، بالإضافة إلى وحود نسبة 20% من إعادة بيع أفشة في المستقبل لأي ناد.

واشتمل عقد الأهلي مع بيراميدز بشأن اللاعب، عدم وجد أي صفقات تبادلية من أجل ضم اللاعب والاكتفاء بالمقابل المادي.

وأعلن أمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات بالنادي عن تعاقد الأهلي مع محمد مجدي قفشة لاعب بيراميدز لمدة خمس سنوات قادمة.

وقام توفيق بإنهاء كافة الإجراءات المالية والإدارية وإستلام الاستغناء الخاص باللاعب والذي عبر عن سعادته بالإنضمام للأهلي.