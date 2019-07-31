رياضة | زيدان والموت.. تصريح ناري من مدرب ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان والموت.. تصريح ناري من مدرب ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شدد الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد على ثقته في تحسين وضع الفريق بعدما ظهر بصورة سلبية في المباريات الودية التي خاضها في الفترة الحالية.

وفاز ريال مدريد على فنربخشة التركي بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدفين وذلك في إطار بطولة كأس أودي.

وقال زيدان، عقب نهاية المباراة: "أنا مع اللاعبين حتى الموت، وأنا على ثقة أننا سنقدم موسما كبيرا".

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وتابع: "الفكرة مع كوبو هي أن نراه مع الكاستيا وأن يتدرب معنا، إنه شاب مثله مثل رودريغو وفينيسيوس وعليك أن تتعامل معهم تدريجيا".

وعن استقبال الفريق أهداف كثيرة، جاء رده: "استقبال الأهداف؟ سنحل ذلك، سنعمل وأعلم بأننا سنقدّم موسمًا جيداً جداً هذا كل شيء".

وأشار: "لا أحد يحب أن يستقبل ثلاثة أهداف لكننا حققنا الفوز وسجلنا خمسة أهداف وكان بالإمكان أن نسجل أكثر".