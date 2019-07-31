رياضة | صبرى المنياوى: بيكتى إضافة كبيرة للدراويش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صبرى المنياوى: بيكتى إضافة كبيرة للدراويش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد صبرى المنياوى مدير الكرة لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى أن الغينى بيكتى الوافد الجديد سيصل مصر يوم الجمعة المقبل ، بعد سفره لبلاده مؤخرا للحصول على متعلقاته وإنهاء بعض الاجراءات الخاصة به.

وتعاقد الإسماعيلى مع نجم منتخب غينيا بيساو بعد تألقه فى بطولة كأس الأمم الأفريقية ، قادما من فريق الشعلة السعودى خلال فترة الانتقالات الحالية.

وأكمل المنياوى :”الجناح الغينى سينضم للتدريبات الجماعية فور عودته من بلاده والذى سيكون إضافة كبيرة للفريق فى زيادة الفاعلية الهجومية للدراويش”.