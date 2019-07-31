رياضة | تصريح مثير من زيدان عن الموسم الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تصريح مثير من زيدان عن الموسم الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الاسباني عن طرق اللعب الذي اعتمد عليها الفريق، خلال المباريات الأخيرة، وكيف سيعالج الأخطاء الدفاعية ومشكلة استقبال الأهداف بكثرة في الفترة الماضية.

وقال زيدان خلال المؤتمر الصحفي اليوم: "لعبنا أحيانًا بـ 4-4-2 ولعبنا أحيانًا أخرى بـ 4-4-1-1 مع ترك الحرية لهازارد وايسكو، في الواقع، نحن لم نلعب بخطط عديدة خلال المباريات الأخيرة لكن الفكرة أن نغير بعض الأمور إذ يتوجب عليك أحيانًا تغيير الرسم التكتيكي".

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وأضاف: "استقبال الأهداف ؟ سنحل ذلك، سنعمل وأعلم بأننا سنقدّم موسمًا جيدًا جدًا. هذا كل شيء".

وأتم تصريحاته: "لا أحد يحب أن يستقبل ثلاثة أهداف لكننا حققنا الفوز وسجلنا خمسة أهداف وكان بالإمكان أن نسجل أكثر".

وخاض ريال مدريد 5 مباريات ودية حتي الآن، حيث خسر أمام بايرن ميونيخ 3-1، وفاز على ارسنال 3-2 بركلات الترجيح، وتلقي هزيمة فادحة أمام أتليتكو مدريد 7-3، ثم خسر من توتنهام 1-0، واكتسح فنربخشة 5-3