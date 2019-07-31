رياضة | تقارير.. فالفيردي يُعلن بقاء "المحارب" ورحيل نجم الوسط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقارير.. فالفيردي يُعلن بقاء "المحارب" ورحيل نجم الوسط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير إسبانية إلى موقف إرنستو فالفيردي مدرب نادي برشلونة من مسألة رحيل ارتورو فيدال عن صفوف النادي الكتالوني وذلك في الفترة المقبلة.

وأكدت صحيفة "سبورت" الكتالونية، اليوم الأربعاء، أن إرنستو فالفيردي مدرب نادي برشلونة يريد بقاء لاعب الوسط التشيلي ارتورو فيدال لأنه لا يوجد لاعب بإمكانياته في الفترة الحالية.

فيما أشارت الصحيفة الإسبانية أن فالفيردي لا يمانع فكرة التفريط في خدمات الكرواتي إيفان راكيتيش وقرر التخلي عنه في حال وصول عرض مناسب له.

وكان نادي برشلونة قد تعاقد مع الوسط الهولندي فرينكي ديونج قادماً من أياكس هذا الصيف وينتظر أن يكون له دوراً كبيراً مع النادي الكتالوني.