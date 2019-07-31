رياضة | التليفونات يهدد بالإنسحاب وبنى سويف يتجه للتحرك الجماعى لمنع قرار زيادة عدد فرق المظاليم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التليفونات يهدد بالإنسحاب وبنى سويف يتجه للتحرك الجماعى لمنع قرار زيادة عدد فرق المظاليم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد إتجاه قرار إتحاد الكرة المصري والخاص بزيادة عدد أندية دورى القسم الثانى ردود متباينة خاصة مع اصوات تشيد بالقرار باعتبار أن القرار سيزيد من قوة المسابقة وما بين اراء اخرى بالأندية تطالب بتطبيق قرار تواجد 14 فريق كحد أقصى وذلك للاعباء المادية التى ستتحملها خزينة الأندية .

فى البداية قال المهندس احمد سعد، عضو مجلس إدارة نادى تليفونات بنى سويف ل "الخليج 365 الرياضى"، فى حالة تطبيق قرار إقامة دورى القسم الثانى بالمجموعة الاولى من 16 فريق سيكون تليفونات بنى سويف اول المنسحبين من المسابقة والتصعيد للاتحاد الدولى لكرة القدم .

وفى السياق ذاته قال المهندس محمد الواضح المشرف على الكرة بنادى بنى سويف الرياضى، بالتأكيد قرار خاطئ ويحمل ظلم كبير والهدف الوحيد منه تقديم مجاملات لأنديه معينه وحاليا نبحث مع أنديه الرابطة الإجراءات التى سيتم اتخاذها و التحرك يحب أن يكون جماعى حتى نصل لنتيجة .

وأضاف قائلا : تم إتهام مجلس إدارة إتحاد الكرة بالفساد و المجاملات، و أول قرارات الجمعية العمومية بعد إقالة مجلس الاداره هى ابقاء الفرق الهابطه بالقسم الثانى و زيادة عدد الأندية الى ١٦ نادى وبالتالى الإدارة يشوبها الفساد و المجاملات ، إذا كان هناك فساد فهو إفراز و نتيجة إختيارات الجمعية العمومية .