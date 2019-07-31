رياضة | السيسي يشرح طريقة كيفية منافسة منتخب مصر لمنتخبات العالم: عاوزين ألف موهبة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السيسي يشرح طريقة كيفية منافسة منتخب مصر لمنتخبات العالم: عاوزين ألف موهبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شرح الرئيس عبد الفتاح السيسي كيفية تكوين منتخب مصري قوي في كرة القدم قادر على منافسة كبرى منتخب العالم.

وقال الرئيس السيسي خلال جلسة "اسأل الرئيس" في مؤتمر الوطني السابع للشباب: "عاوزين منتخب قوي ينافس منتخبات العالم فالعبرة في آليات العمل يجب أن نبدأ بفرز المواهب وتدريبها ثم تقييمها على النحو الأمثل.. أنتم تريدون أن تقولون أن مصر لا يمكنها إخراج ألف شاب وموهوب في كرة القدم من وسط 100 مليون".

وأضاف السيسي: "فين منتخب الكرة النسائية في مصر ويلبسون ما يريدون لماذا لا نبدأ بمنتخب مصري للكرة النسائية قوي كما سنبدأ في كرة القدم".