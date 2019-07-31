انت الان تتابع انيستا: هل وجود نيمار وجريزمان معا في برشلونة أمر ضروري؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

اللاعب الإسباني اندريس انيستا

أكد لاعب الوسط الإسباني اندريس انيستا أن اللاعبين الفرنسي أنطوان جريزمان والبرازيلي نيمار دا سيلفا قد يشكلان دعما قويا لصفوف نادي برشلونة الإسباني، موضحا في الوقت نفسه أنه لا يدري إذا ما كان من الضروري ضم اللاعبين معا.

وقال انيتسا لموقع "دازن" لخدمات بث المقاطع المصورة "فيديو": "إنهما من أفضل اللاعبين في العالم على المستوى الفردي، ويمكنهما أن يشكلا دعما كبيرا، ولكن هل من الضروري انضمامهما معا، هذا أمر أخر".

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وتحدث انيستا أيضا عن ريال مدريد، حيث أكد أن اللاعب البلجيكي ايدن هازارد "لاعب يمكنه صنع الفارق"، وأضاف: "إنه لاعب متكامل، يلعب بالقدمين اليمنى واليسرى، ويجيد المرواغة ويتمتع بالسرعة والقوة، لديه مواصفات رائعة من أجل أن يصبح لاعبا مهما في ريال مدريد، دائما ما كان يروق لي".

وكشف انيستا أن مستقبله سيرتبط بالعمل في مجال التدريب يوما ما، واختتم قائلا: "شخصيا، على الأرجع سأحاول أن أكون مدربا، سأعد نفسي، وسنرى ماذا سيحدث في المستقبل، ولكن في الوقت الحالي يصعب علي تصور هذا الأمر، لأنني لا زلت أشعر بشغف الاستمرار في لعب كرة القدم".