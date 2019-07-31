إدارة النصر تقرر مصير الحارثي

جدة - عمرو شويل قالت مصادر لـ”الخليج 365”، إن ادارة فريق نادي النصر اجتمعت في وقت سابق مع اللاعبين أثناء المعسكر الإعدادي في البرتغال، وطالب اللاعبون المحليون و الأجانب إبعاد مدير الكرة الحالي محسن الحارثي عن منصبه لعدم ارتياحهم معه خلال الموسم الماضي.

ومن جانبه، وعدت الإدارة بالنظر في الأمر فور عودة الفريق من المعسكر الخارجي المقام في البرتغال.

ووفرت الإدارة النصراوية طائرة خاصة لعودة اللاعبين من البرتغال بعد نهاية المباراة الودية اليوم وذلك لتفادي إرهاق اللاعبين من الرحلات المتواصلة قبل مباراة الفريق آسيوياً الإثنين المقبل.