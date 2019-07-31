هيئة الرياضة تكشف تفاصيل استراتيجية دعم الأندية

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

تعقد الهيئة العامة للرياضة عددا من ورش العمل لممثلي الأندية الرياضية في المملكة، وممثلي الاتحادات الرياضية العشرة، لتوضيح كافة التفاصيل المتعلقة باستراتيجية دعم الأندية.

وأوضحت الهية، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أنه ستم عقد الورش في مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة ابتداء من يوم غد الخميس ولمدة يومين.