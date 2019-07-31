شكرا لقرائتكم خبر عن مروان محسن: أتمنى الفوز بدوري الأبطال مع الأهلي.. وهذه أسباب إخفاق المنتخب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد مروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن تركيزه ينصب على الفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا النسخة المقبلة مع الأحمر.

وتوج الأهلي ببطولة الدوري المصري الممتاز في الموسم المنقضي، بعدما احتل المركز الأول برصيد 80 نقطة، فيما خرج من دوري أبطال إفريقيا بعد الهزيمة من صن داونز الجنوب إفريقي بنتيجة 5/1 في مجموع مباراتي ذهاب وإياب دور ربع النهائي.

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وأضاف «محسن» خلال مداخلة هاتفية مع قناة «الأهلي»: «المطلوب مننا كلاعبين أن نركز في عملنا ونحصد الألقاب».

وتابع: «أنا كمروان أريد أن أحصل على دوري أبطال إفريقيا وإن شاء الله تعود البطولة إلى الأهلي وجماهيره التي أشكرها على دعمها المستمر لنا».

وعن إخفاق منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية 2019، قال: «لم يكن هناك تركيز بجانب عدم وجود فترة إعداد كافية، لن أستطيع أن أتحدث عن المدير الفني كلاعب، ولكن نتمنى الخير فيما هو قادم».

اختتم: «أتمنى الدعم من جماهير الأهلي، لنعود أقوى من السابق ونحصل على بطولة إفريقيا».