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أحمد عفيفي يعلن رحيله عن بيراميدز

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إيهاب بركات 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن المحلل الرياضي والإعلامي أحمد عفيفي، اليوم الأربعاء، رحيله عن نادي بيراميدز الذي كان يشغل به منصب المتحدث الإعلامي للنادي.

وكتب عفيفي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «‫اليوم أعلن رحيلي عن نادي بيراميدز، والذي تشرفت بشغل منصب المتحدث الإعلامي فيه في النصف الثاني من الموسم الماضي، شكر دائم لمعالي المستشار تركي آل الشيخ على ثقته الكبيرة والمستمرة في شخصي لشغل مناصب لم تخطر ببالي أبدًا ولكنها خطرت بباله بل وتحمس لها ثقةً في شخصي، ولمنحي فرصة العمل بجوار أصدقاء وأخوة أعتز بهم جميعًا».

وتابع: «كل التوفيق لسعادة الأستاذ سالم الشمسي، رجل محترم طموح مُحِب ومُحتَرِم للجميع، شكرًا للكابتن حسام البدري، الكابتن أحمد حسن وللأخ العزيز محمد العاصي والاستاذ سيف الوزيري، ولكل الزملاء والأخوة في النادي من إداريين ولاعبين‬ ‫قد تنتهي العلاقات الرسمية ولكن يبقى الود والاحترام مع الجميع‬».

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