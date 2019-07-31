«هيئة الرياضة» تكشف تفاصيل «استراتيجية دعم الأندية»

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) تعقد الهيئة العامة للرياضة عدداً من ورش العمل لممثلي الأندية تعقد الهيئة العامة للرياضة عدداً من ورش العمل لممثلي الأندية الرياضية في المملكة، وممثلي الاتحادات الرياضية العشرة، لتوضيح كافة التفاصيل المُتعلقة بـ«استراتيجية دعم الأندية». وأوضحت الهيئة عبر «تويتر» اليوم (الأربعاء)، أنه سيتم عقد الورش في مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة ابتداء من يوم غدٍ (الخميس) ولمدة يومين.



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