شكرا لقرائتكم الزمالك لن يتحمل راتب المدرب الأجنبي الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك ، أن إدارة القلعة البيضاء لن تتحمل قيمة راتب المدير الفني الأجنبي الجديد الذي سيتولى تدريب الفريق الأبيض في الموسم المقبل.

ويبحث الزمالك عن مدير فني أجنبي لخلافة خالد جلال في القيادة الفنية، وجاري المفاضلة بين أكثر من مدرب يتم التفاوض معهم في الفترة الحالية، لتحديد هوية مدرب الزمالك الجديد.

وأكد المصدر أن الزمالك لن يتحمل قيمة المدرب الجديد كما حدث مع السويسري كريستيان جروس المدير الفني الأسبق لأبناء ميت عقبة، حيث تكفل تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية بتحمل قيمة راتبه على مدار الموسم بالكامل.

ودخل الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني السابق لبيرميدز دائرة المدربين المرشحين لتولي القيادة الفنية للزمالك في الموسم الجديد، خلفا لخالد جلال الذي تمت إقالته من تدريب الفريق الأبيض، عقب ضياع لقب الدوري وخسارة مباراة القمة من الأهلي في ختام المسابقة.