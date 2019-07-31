شكرا لقرائتكم بعد البدري.. المتحدث الرسمي لبيراميدز يستقيل من منصبه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقال الإعلامي أحمد عفيفي ، من منصبه كمتحدث إعلامي لنادي بيراميدز، وأصدر بيانًا رسميًا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يكشف فيه كواليس الاستقالة.

وجاء البيان كالتالي:

"‫اليوم أعلن رحيلي عن نادي بيراميدز والذي تشرفت بشغل منصب المتحدث الإعلامي فيه في النصف الثاني من الموسم الماضي، شكر دائم لمعالي المستشار تركي آل الشيخ على ثقته الكبيرة والمستمرة في شخصي لشغل مناصب لم تخطر ببالي ابدًا ولكنها خطرت بباله بل وتحمس لها ثقةً في شخصي، ولمنحي فرصة العمل بجوار أصدقاء وأخوة أعتز بهم جميعًا، كل التوفيق لسعادة الأستاذ سالم الشمسي، رجل محترم طموح مُحِب ومُحتَرِم للجميع، شكرًا للكابتن حسام البدري، الكابتن أحمد حسن وللأخ العزيز محمد العاصي والاستاذ سيف الوزيري، ولكل الزملاء والأخوة في النادي من إداريين ولاعبين ‫قد تنتهي العلاقات الرسمية ولكن يبقى الود والاحترام مع الجميع".

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وكان حسام البدرى، رئيس إدارة الكرة بنادى بيراميدز والمدير الفني السابق للأهلى، قد قرر العودة إلى التدريب والعمل كمدير فنى بعد قضائه عاما فى العمل الإدارى بنادى بيراميدز.

واعتذر حسام البدرى عن الاستمرار فى مهمة إدارة النادى، موجهاً خالص شكره للجميع على الفترة المتميزة التى قضاها داخل نادى بيراميدز وشهدت نجاحات كبيرة.

وكان البدرى قد اتخذ هذا القرار رغبته منه فى العودة للتدريب واستكمال مسيرته الناجحة فى هذا المجال، وحقق خلالها تفوقا كبيرا فى مشواره التدريبى.