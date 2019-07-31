شكرا لقرائتكم صدق أو لا تصدق .. 12 لاعب فى مركز واحد بقائمة الزمالك الجديدة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل من مفارقات التعاقدات الصيفية في الزمالك أن قائمة الفريق الأبيض للموسم الجديد تشهد تواجد 12 لاعبا في خط الوسط المهاجم، وهو رقم كبير مقارنة بحدد اللاعبين الذين سيشاركون في هذا المركز.

وتعاقدت إدارة الزمالك مع عدد 10 صفقات في الميركاتو الصيفي الجاري منهم 3 حراس مرمى وهم محمد عواد ومحمد أبو جبل ومحمد صبحي، ومحمد عبد الشافي وشيكابالا ومصطفى محمد العائدين للقلعة البيضاء، والثنائي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم، وإسلام جابر وكريم بامبو.

ويملك الزمالك 12 لاعبا في صفوفه يلعبون في مركز الجناحين والمهاجم الصريح وهم، شيكابالا وبامبو وإسلام جابر واوناجم ومصطفي فتحي وزيزو وعنتر وبن شرقي واوباما وأيمن حفني بجانب المهاجمان عمر السعيد ومصطفي محمد.

الزمالك ضم 6 لاعبين من الصفقات الجديدة تجيد اللعب في الخط الأمامي وهم شيكا وجابر وبن شرقي وأوناجم وبامبو ومصطفى محمد.