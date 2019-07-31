شكرا لقرائتكم المصرى ممنوع من قيد لاعبيه فى القائمة الأفريقية.. اعرف التفاصيل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قامت لجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة، برفض قيد لاعبى المصرى الجدد فى القائمة الافريقية، قبل ساعات من غلق باب القيد الافريقى فى الثانية عشر مساء اليوم.

أكد مصدر بالنادى المصرى، أن اتحاد الكرة رفض قيد لاعبيه بسبب وجود مستحقات متأخرة على النادى البورسعيدى لبعض اللاعبين الذين تقدموا بشكاوى سابقة ضد النادى، وطلب اتحاد الكرة من المصرى سداد المستحقات المتأخرة قبل القيد.

جدير بالذكر أن النادى المصرى يشارك فى الكونفدرالية الافريقية لحصوله على المركز الرابع فى الدورى الأخير.