شكرا لقرائتكم الشباب يمزق شباك بادربورن بسبعة أهداف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - ضرب الشباب نظيره بادربورن الألماني بسبعة أهداف مقابل هدف يوم الأربعاء وذلك في رابع مبارياته الودية ضمن معسكره الإعدادي في ألمانيا.
وسجل البرازيلي سيبا هدفين، وأضاف الثنائي الجديد أسبريا وغوانكا هدفين، قبل أن يتكفل عبدالله الحمدان وحسن القيد وراكان الشملان المعار من النصر بتسجل 4 أهداف أخرى.
ولعب الشباب 3 مباريات ودية حقق الفوز بها جميعها، وكانت على فورتونا دوسلدورف وغوترسلوه وغو أهيد إيغلز الهولندي.
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