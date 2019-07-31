شكرا لقرائتكم الاتفاق يستعيد الكويكبي.. ويواجه تريغلاف السلوفيني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - استعاد خالد العطوي مدرب الاتفاق خدمات لاعب الوسط محمد الكويكبي بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض إليها فترة سابقة.

وقال حساب نادي الاتفاق على "تويتر" إن الكويكبي شارك في التدريبات الجماعية يوم الأربعاء بعد اكتمال جاهزيته، فيما يستعد المهاجم هزاع الهزاع لخوض برنامج انفرادي مع مدرب اللياقة قبل انضمامه إلى التدريبات الجماعية.

ويستعد الاتفاق يوم الخميس لمواجهة تريغلاف كران السلوفيني في ثالث مباراة ودية يلعبها بمعسكره الإعدادي في سلوفينيا، بعدما خسر مرتين أمام بارادو الجزائري وقاسم باشا التركي.