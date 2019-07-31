رئيس القلعة البيضاء : وعدت شيكابالا بإنهاء مسيرته الكروية داخل الزمالك

الموجز قال المستشار مرتضى منصور أنه ملتزم بتنفيذ الوعد الذى قطعه على نفسه لمصلحة محمود عبدالرازق شيكابالا صانع ألعاب الفريق الأبيض. وقال منصور : وعدت شيكابالا بإنهاء مسيرته الكروية داخل الزمالك والآن يعود لاعبا فى الفريق بالموسم المقبل. وداعب شيكابالا رئيس النادى أثناء تقديمه بقوله : فين الجنينة فى إشارة للحديقة التي تحمل اسمه بالقلعة البيضاء ليرد مرتضى منصور قائلا : الجنينة راحت الناحية الأخرى من المبنى الإدارى. وكان مرتضى منصور قد أطلق اسم شيكابالا على إحدى الحدائق بمدخل بوابة النادى تجاه شارع جامعة الدول العربية قبل أن يغيرها الى إحدى الحدائق الداخلية تقديرا لعطاء وتاريخ الفهد الأسمر مع القلعة البيضاء .

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