نتيجة مباراة ليفربول وليون اليوم الأربعاء الموافق 31-7-2019 ودياً

نتيجة مباراة ليفربول وليون، حيث تتجه جميع عشاق كرة القدم حول العالم نحو ملعب جنيف، حيث اللقاء الذي يجمع بين ليفربول وليون في إطار استعدادات الموسم الرياضي الجديد 2019 في واحدة من المباريات القوية بين الفريقين، ومن المقرر أن تنطلق أحداث الشوط الأول من مباراة ليفربول ضد ليون اليوم الأربعاء الموافق 31-7-2019 في إطار استعداد نادي ليفربول للموسم الجديد في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت مكة المكرمة وسط أجواء جماهيرية وحماسية كبيرة.
وستكون مباراة ليفربول ضد ليون منقولة من خلال مجموعة قنوات بي ان سبورت المشفرة، وذلك من خلال قناة بس أن سبورت الثانية، كما سيكون هناك تغطية خاصة لأحداث المباراة من خلال استوديو تحليلي يضم عدد من نجوم الوطن العربي.
يعود النجم المصري محمد صلاح للمشاركة مع ليفربول خلال مباراة اليوم بعد إجازة قضاها اللاعب بعيداً عن المشاركة مع الفريق خلال المباريات الحضيرية السابقة، ومن المتوقع ان يدفع يورجن كلوب المدير الفني للريدز بالنجم المصري محمد صلاح خلال مباراة اليوم لمساندة فريقه والعودة للمستوي الفني قبل مباراة السيتي.
نتيجة مباراة ليفربول وليون
- بداية أحداث الشوط الأول من مباراة ليفربول وليون الآن وسط متابعة إعلامية وجماهيرية كبيرة.
- الهدف الأول لصالح ليون في الدقيقة 4 من زمن الشوط الأول.
- فيرمينيو يسجل هدف التعادل لليفربول في الدقيقة 17 من زمن المباراة.
- الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 21 بالحطأ من لاعب ليون في مرماه، وتصبح النتيجة 2-1 للريدز.
- نهاية أحداث الشوط الأول بتقدم ليفربول بهدفين مقابل لاشيْ، وننتظر بداية الشوط الثاني.
- ويسلون يسجل ثالث اهداف ليفربول في الدقيقة 53 من زمن المباراة، وتصبح النتيجة 3-1 لصاح ليفربول.
- ليفربول يحافظ على تقدمه بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وقد وصلنا للدقيقة 75 من زمن المباراة.
- الدقائق الأخيرة من زمن الشوط الثاني.
- نهاية المباراة بفوز ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.