نتيجة مباراة ليفربول وليون اليوم الأربعاء الموافق 31-7-2019 ودياً

نتيجة مباراة ليفربول وليون، حيث تتجه جميع عشاق كرة القدم حول العالم نحو ملعب جنيف، حيث اللقاء الذي يجمع بين ليفربول وليون في إطار استعدادات الموسم الرياضي الجديد 2019 في واحدة من المباريات القوية بين الفريقين، ومن المقرر أن تنطلق أحداث الشوط الأول من مباراة ليفربول ضد ليون اليوم الأربعاء الموافق 31-7-2019 في إطار استعداد نادي ليفربول للموسم الجديد في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت مكة المكرمة وسط أجواء جماهيرية وحماسية كبيرة.

وستكون مباراة ليفربول ضد ليون منقولة من خلال مجموعة قنوات بي ان سبورت المشفرة، وذلك من خلال قناة بس أن سبورت الثانية، كما سيكون هناك تغطية خاصة لأحداث المباراة من خلال استوديو تحليلي يضم عدد من نجوم الوطن العربي.

يعود النجم المصري محمد صلاح للمشاركة مع ليفربول خلال مباراة اليوم بعد إجازة قضاها اللاعب بعيداً عن المشاركة مع الفريق خلال المباريات الحضيرية السابقة، ومن المتوقع ان يدفع يورجن كلوب المدير الفني للريدز بالنجم المصري محمد صلاح خلال مباراة اليوم لمساندة فريقه والعودة للمستوي الفني قبل مباراة السيتي.

نتيجة مباراة ليفربول وليون