نتيجة مباراة ليفربول اليوم أمام ليون ودياً في إطار تحضيرات الأندية للموسم الرياضي الجديد

نتيجة مباراة ليفربول وليون بث مباشر اليوم، حيث تقام مباراة ليفربول وليون مباشرة ودياً ضمن استعدادات الفرق للموسم الرياضي الجديد تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت مكة المكرمة على ملعب جنيف، وستكون مباراة ليفربول ضد ليون اليوم منقولة من خلال قناة بي أن سبورت، وذلك من خلال قناة بي ان سبورت HD2.

وخسر نادي ليفربول خلال المباراة السابقة أمام نابولي بهدف دون رد في مباراة لم يقدم فيها الفريق اللندني المستوي المقبول، وستكون مباراة اليوم استعداداً قوياً قبل مباراة السيتي يوم الأحد القادم في السوبر الإنجليزي.

نتيجة مباراة ليفربول اليوم ضد ليون