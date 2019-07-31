نتيجة مباراة ليفربول اليوم أمام ليون ودياً في إطار تحضيرات الأندية للموسم الرياضي الجديد

نتيجة مباراة ليفربول وليون بث مباشر اليوم، حيث تقام مباراة ليفربول وليون مباشرة ودياً ضمن استعدادات الفرق للموسم الرياضي الجديد تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت مكة المكرمة على ملعب جنيف، وستكون مباراة ليفربول ضد ليون اليوم منقولة من خلال قناة بي أن سبورت، وذلك من خلال قناة بي ان سبورت HD2.
وخسر نادي ليفربول خلال المباراة السابقة أمام نابولي بهدف دون رد في مباراة لم يقدم فيها الفريق اللندني المستوي المقبول، وستكون مباراة اليوم استعداداً قوياً قبل مباراة السيتي يوم الأحد القادم في السوبر الإنجليزي.
نتيجة مباراة ليفربول اليوم ضد ليون
- انطلاق أحداث الشوط الاول من مباراة ليفربول اليوم ضد ليون ودياً ضمن استعداد الريدز للموسم الجديد.
- الهدف الأول لصالح ليون في الدقيقة 4 من ركلة جزاء وتصبح النتيجة 1-0 لصالح ليون.
- محاولات من جانب ليفربول لتعديل النتيجة بعد الهدف المبكر في مرماهم.
- هدف التعادل لصالح ليفربول في الدقيقة 17 عن طريق فيرمينيو.
- ليون يسجل هدف في مرماه في الدقيقة 21، وتصبح نتيجة مباراة لفربول وليون الآن هي 2-1 لصالح الريدز.
- حكم المباراة يطلق صافرة نهاية أحداث الشوط الأول بقدم ليفربول بهدفين مقابل هدف واحد.
- الهدف الثالث لليفربول في الدقيقة 53 من زمن المباراة، وتصبح نتيجة الشوط الثاني من مباراة ليفربول وليون الآن هي 3-1 لليفربول.
- وصلنا للدقيقة 73، وليفربول مازال متقدم بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.
- الدقائق الأخيرة من زمن الشوط الثاني.
- نهاية أحداث المباراة بفوز ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.