شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يعلن تعاقده مع نجم الزمالك إبراهيم حسن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي بيراميدز عن تعاقده مع إبراهيم حسن، لاعب الزمالك، ليصبح الصفقة التاسعة للفريق خلال الانتقالات الصيفية الحالية. ونشر النادي صورة لإبراهيم حسن برفقة ممدوح عيد، المدير التنفيذي لنادي بيراميدز، عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» وكتب: «أنهى نادي بيراميدز صفقة جديدة بضم إبراهيم حسن، لاعب نادي الزمالك، ليصبح الصفقة التاسعة ضمن صفقات الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية ووقع اللاعب في حضور ممدوح عيد، المدير التنفيذي، ومدير التعاقدات عمرو بسيوني، بعد إنهاء إجراءات ضمه من نادي الزمالك».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بيراميدز يعلن تعاقده مع نجم الزمالك إبراهيم حسن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.