شكرا لقرائتكم خبر عن وجه الخطاب لـ«أبوريدة».. إنفانتينو يهنئ مصر بتنظيم البطولة الإفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، التهنئة للحكومة المصرية واللجنة المنظمة لبطولة الأمم الإفريقية برئاسة هاني أبوريدة، على نجاح البطولة بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة في تاريخها.

جاء ذلك في خطاب أرسله إنفانتينو لأبوريدة، جاء فيه: «أتوجه بالشكر لجميع الذين عملوا بجهد لتنظيم هذه البطولة في أقل من 5 أشهر في المدن المستضيفة للبطولة الإسكندرية، القاهرة، الإسماعيلية، والسويس، فقد ساهموا جميعًا في حدث رائع لا ينسى، وكان ذلك بفضل تفانيكم وعملكم الشاق جميعاً لتصبح هذة النسخة رقم 32 ناجحة نجاحاً باهراً».

وأضاف رئيس «فيفا»: «أود أيضا أن أشكركم على كل تلك اللحظات الجميلة والمبهجة التي تشاركناها سوياً بالقاهرة والتي سوف تظل طويلاً في قلوبنا وبالنيابة عن جميع أعضاء وفد فيفا أود أن أشكركم على حسن الاستقبال والضيافة كما اعتدنا منكم، وأتطلع إلى رؤيتكم مرة أخرى قريبا».