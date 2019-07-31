شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الإسماعيلي وأهلي بني غازي في كأس محمد السادس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أرسل الاتحاد العربى لكرة القدم، خطابًا رسميًا إلى إدارة نادي الإسماعيلي، لإخطاره بموعد مباراة الإياب التي يخوضها الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، ضد فريق أهلي بني غازي الليبي، يوم 27 سبتمبر المقبل، في تونس ضمن منافسات البطولة العربية للأندية الأبطال «كأس محمد السادس».

ويستضيف الدراويش شقيقه الليبي مطلع سبتمبر بالتحديد يوم 6، على ستاد الإسماعيلية وذلك في ذهاب دور الــ32 من البطولة العربية.

يذكر أن الإسماعيلي والاتحاد السكندري، سيشاركان بالبطولة في حلتها الجديدة للمرة الثانية على التوالي بناء على ترشيح من الاتحاد العربي.