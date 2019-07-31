شكرا لقرائتكم خبر عن «شوبير»: محمد مجدي «قفشة» في الأهلي رسميًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب أعلن الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، إنهاء النادي الأهلي صفقة ضم محمد مجدي «قفشة» صانع ألعاب فريق بيراميدز، إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وكتب «شوبير» عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «محمد مجدي قفشة في الأهلي رسميًا».

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