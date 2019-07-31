شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يقود هجوم ليفربول في مواجهة ليون الودية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، تشكيل فريقه الرسمي، لمباراة أولمبيك ليون الفرنسية الودية.
الريدز يواجه ليون في تمام الساعة السابعة مساءً، على ملعب «جنيف» في المباراة الودية الأخيرة للريدز استعدادًا لموسم 2019/2020.
وشهد التشكيل الأساسي للريدز، تواجد مُحترفنا المصري محمد صلاح، جناح الفريق، وذلك بعد عودته لمعسكر الريدز، بعد نهاية عطلته عقب الخروج من كأس الأمم الإفريقية.
وجاء تشكيل ليفربول كالآتي:
حراسة المرمى: أليسون.
خط الدفاع: كي يانا هوفر، لوفرين، جوميز، ياسر لعروسي.
خط الوسط: نابي كيتا، شاكيري، لالانا.
خط الهجوم: محمد صلاح، فيرمينو، ويلسون.
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