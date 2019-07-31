الشباب يهز شباك بادربورن الألماني بسباعية وديًا

نجح فريق الشباب في هز شباك نادي بادربورن الألماني بسباعية مقابل هدف نظيف وديًا في إطار المعسكر التأهيلي بألمانيا.

وجاءت الأهداف بأقدم كل من:سيبا ” هدفين ” ، اسبريا، جوانكا، عبدالله الحمدان، حسن القيد وركان الشملان.

ويستهل الشباب الموسم المقبل بمواجهة الفتح في الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين 24 أغسطس المقبل.