الارشيف / اخبار الرياضه

الشباب يهز شباك بادربورن الألماني بسباعية وديًا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نجح فريق الشباب في هز شباك نادي بادربورن الألماني بسباعية مقابل هدف نظيف وديًا في إطار المعسكر التأهيلي بألمانيا.

وجاءت الأهداف بأقدم كل من:سيبا ” هدفين ” ، اسبريا، جوانكا، عبدالله الحمدان، حسن القيد وركان الشملان.

ويستهل الشباب الموسم المقبل بمواجهة الفتح في الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين 24 أغسطس المقبل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الشباب يهز شباك بادربورن الألماني بسباعية وديًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا