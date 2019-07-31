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بروكس يغيب ثلاثة أشهر بسبب الإصابة

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أفادت شبكة سكاي سبورتس أن لاعب الوسط في فريق ​بورنموث​ دافيد بروكس سيغيب لمدة تتراوح بين شهرين وثلاثة أشهر بعد تعرضه لإصابة في الكاحل أثناء التدريب.

بروكس هو ثاني لاعب في بورنموث يغيب بسبب الإصابة، بعد استبعاد زميله دان غوسلينغ لاعب خط الوسط يوم الثلاثاء لمدة ثلاثة أشهر بسبب إصابة في الفخذ.

ويستعد اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا والذي وقع من ​شيفيلد يونايتد​ مقابل 11.5 مليون جنيه إسترليني في تموز 2018، ليخضع لعملية جراحية في الأسبوع المقبل.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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