درينكووتر يستعد للبقاء مع البلوز

أفادت صحيفة إيفنينغ ستاندارد البريطانية أن اللاعب داني درينكووتر يستعد للبقاء في نادي تشيلسي هذا الموسم، وذلك لعدم تلقيه عرضا في حين اقترب الموعد النهائي لانتقالات الصيف.
وقد أفيد في نهاية الأسبوع أن المدرب فرانك لامبارد قرر التخلص من الدولي الإنكليزي، على الرغم من أنه لم تجرِ محادثات من هذا القبيل حتى الآن.
جدير بالذكر أن درينكووتر انضم إلى تشيلسي من ليستر سيتي مقابل 35 مليون جنيه إسترليني في عام 2017، لكنه وجد صعوبة في إحداث تأثير في ستامفورد بريدج.
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