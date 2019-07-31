درينكووتر يستعد للبقاء مع البلوز

أفادت صحيفة إيفنينغ ستاندارد البريطانية أن اللاعب داني ​درينكووتر​ يستعد للبقاء في نادي ​تشيلسي​ هذا الموسم، وذلك لعدم تلقيه عرضا في حين اقترب الموعد النهائي لانتقالات الصيف.

وقد أفيد في نهاية الأسبوع أن المدرب ​فرانك لامبارد​ قرر التخلص من الدولي الإنكليزي، على الرغم من أنه لم تجرِ محادثات من هذا القبيل حتى الآن.

جدير بالذكر أن درينكووتر انضم إلى تشيلسي من ​ليستر​ سيتي مقابل 35 مليون جنيه إسترليني في عام 2017، لكنه وجد صعوبة في إحداث تأثير في ستامفورد بريدج.