رسمياً: ليفربول يمدد عقد جوهرته

أعلن نادي ​ليفربول​ الانجليزي عبر موقعه الرسمي، عن تمديد عقد مدافعه الشاب كي يانا هوفر، ليوقع اللاعب الشاب على اول عقد احترافي مع الريدز.

وعلق صاحب الـ17 عامًا لموقع الليفر الرسمي:" انا سعيد للغاية بهذه الخطوة المهمة في مسيرتي، هدفي قضاء بعض الوقت مع الفريق الأول هذا الموسم".

وأضاف:" سأتدرب بكل قوة لتقديم افضل ما لدي، وبطبيعة الحال، إذا أتيحت لي فرصة، سأكون جاهزًا".

وأنهى قائلاً:" لدي الكثير من الوقت للتعلم، أنا الآن بعمر 17 عامًا، لذا ينبغي مواصلة تقديم الافضل في المستقبل، وتوقيعي على عقدي الجديد ثقة كبيرة من النادس، وسأبذل كل ما في وسعي من أجل النادي".