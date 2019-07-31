دياز يضغط على الأهلي السعودي للموافقة على عرض ريفر بليت

كشفت تقارير أرجنتينية، عن رغبة المدافع التشيلي باولو دياز في الانضمام إلى ريفر بليت، إذ أنه يُمارس مزيد من الضغط على النادي الأهلي من أجل الموافقة على الصفقة.

وأكدت التقارير، أن المدافع بقى في تشيلي حيث يتدرب مع نادي بالستينو، في الوقت الذي يريد فيه الأهلي 5 ملايين دولار لبيعه نهائيا بينماعرض ريفربليت 3.5 مليون دولار مع شراء 50% من عقده.

كان دياز قد خرج من فريق بالستينو ولعب مع كولو كولو وسان لورينزو، بالإضافة إلى المنتخب الوطني التشيلي، الذي شارك معه في كأس العالم 2018 في روسيا وفي كأس كوبا أمريكا 2019 في البرازيل.