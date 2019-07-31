20 فعالية تثري النسخة الثانية من مهرجان ولي العهد للهجن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يطلق الاتحاد السعودي للهجن اليوم النسخة الثانية من مهرجان ولي العهد للهجن بحديقة الملك فيصل بمحافظة الطائف ضمن فعاليات موسم الطائف 2019.

وشهدت حديقة الملك فيصل خلال الفترة الماضية أعمال تطوير مكثفة.

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وتتخطى فعاليات المهرجان حاجز الـ 20 فعالية، وتضم متحفا يعرض أكبر مجسم للهجن سيعلن تسجيله في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، ومركزا للسوق الشعبي يحوي 24 متجرا متنوعا، إضافة إلى الخيمة المخصصة للحكاوي والقصائد الشعرية التي تناولت الهجن وتاريخها في حضارة الجزيرة العربية. كما سيشاهد الزائر عرضا للفنون التشكيلية والمنحوتات، ومرسما للأطفال، فضلا عن العرض الماسي والعروض المتجولة والعزف على البيانو من ارتفاع 5 أمتار، وعروض الليزر، وفرقة المستحيل، والعروض الفنية، فيما خصصت مدينة للسيرك للعروض البهلوانية والترفيهية.

ويتابع رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس الاتحاد الدولي للهجن، الأمير عبدالعزيز بن تركي، تفاصيل المهرجان وفعالياته عن كثب، حيث وجه باتخاذ كل ما من شأنه إنجاح المهرجان وتحقيق أهدافه، كما وقف رئيس الاتحاد الدولي للهجن على جميع الاستعدادات الخاصة بمراحل السباقات التي ستنطلق في 14 ذي الحجة.

من جهته بين المتحدث الرسمي للاتحاد السعودي للهجن، صالح العنزي، أن المهرجان في نسخته الثانية يتضمن تنفيذ 439 شوطا على 3 مراحل، تبدأ بالمرحلة التنشيطية لجميع الفئات العمرية بأشواط بلغ عددها 218 شوطا، فيما تتضمن المرحلة الثانية أشواط الماراثون والإنتاج والحراير والأشواط الدولية والسودانية، بعدد 48 شوطا، بينما ستتضمن المرحلة الثالثة الأشواط الختامية للمهرجان بعدد 173 شوطا، مشيرا إلى أن النسخة الأولى للمهرجان دخلت موسوعة جينيس القياسية بعد أن شارك فيها أكثر من11 ألف مطية.