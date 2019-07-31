الرائد يستنجد بحارس «فزعة» لمواجهة جينك

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل اضطر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد، البلجيكي بيسنيك هاسي، للاستعانة بحارس مرمى من خارج قائمة الفريق لتكملة التشكيلة التي دفع بها في المباراة التجريبية الأولى بالمعسكر الحالي المقام في بلجيكا أمام جينك البلجيكي، وذلك لعدم ضم البعثة أي حارس مرمى حتى قبل انطلاقة المواجهة.

وانتهت المباراة بفوز الرائد 3-1، سجل للرائد المغربي جلال الداودي «هدفين»، والكاميروني أرنود ديوم.

وقال النادي في بيان رسمي له بموقعه في تويتر، إن خلو المعسكر من الحراس الأربعة (الجزائري عزالدين بن دوخة، ومشاري سنيور، وأحمد الرحيلي، وحارس المواليد عبدالباسط عبدالله) لأسباب مختلفة أدى للاستعانة بحارس بلجيكي في هذه المباراة.

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من جهة ثانية، لحق بمعسكر الفريق أمس الثلاثي أحمد الزين، وأحمد الرحيلي، ومشاري سنيور، فيما سبقهم في الوصول صالح الشهري لإكمال برنامجه التأهيلي.

على صعيد آخر فضل مهاجم الفريق السابق، الفرنسي إسماعيل بانقورا، البقاء في بريدة رغم توقيعه مخالصة مالية مع الرائد بعد أن أنهت إدارة النادي برئاسة فهد المطوع عقده الاحترافي المتبقي منه سنة بالتراضي بين الطرفين، حيث يلعب مع أحد فرق أحياء المدينة، رغبة منه في مواصلة تواصله مع أصدقائه بعد أن كون علاقات كبيرة في الموسم ونصف الموسم له مع الفريق.

يذكر أن قرار الاستغناء عن اللاعب جاء بناء على توصية من قبل المدير الفني بيسنيك هاسي منذ فترة الانتقالات الشتوية الماضية التي شهدت إعارة اللاعب إلى نادي الباطن.

أسباب غياب حراس الرائد عن ودية جينك