عربي ينافس على جائزة الفيفا لأفضل مدرب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم الجزائري جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب بلاده ضمن قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل مدرب لعام 2019، والتي ضمت أيضا المدير الفني لليفربول الإنجليزي، الألماني يورجن كلوب، والمدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، الإسباني جوسيب جوارديولا.

كما اعتلت مدربة المنتخب الأمريكي جيل إيليس قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب لكرة القدم النسائية.

ولعب بلماضي دورا بارزا في فوز فريقه بكأس أمم أفريقيا التي اختتمت قبل أيام في مصر، ليكون اللقب الثاني للفريق في البطولة والأول له منذ أن فاز بلقبه السابق على أرضه في 1990.

كما قاد كلوب فريق ليفربول للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، فيما فاز جوارديولا مع مانشستر سيتي بثلاثية الدوري الإنجليزي وكأس إنجلترا وكأس رابطة الأندية المحترفة بإنجلترا الموسم الماضي.

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وضمت قائمة المرشحين لجائزة الفيفا لأفضل مدرب في 2019 أيضا المدير الفني لتوتنهام الإنجليزي، ماوريشيو بوتشيتينو، حيث قاد الفريق لنهائي دوري الأبطال في الموسم الماضي قبل أن يخسر أمام ليفربول.

كما ضمت القائمة المدير الفني للمنتخب البرازيلي تيتي الفائز بلقب كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا)، والمدير الفني لمنتخب بيرو، الأرجنتيني ريكاردو جاريكا الذي خسر نهائي كوبا أمريكا أمام البرازيل، والمدير الفني لفريق ريفر بليت الأرجنتيني مارسيلو جاياردو الفائز بلقب كأس ليبرتادوريس في الموسم الماضي.

ويدخل المنافسة على الجائزة نفسها كل من المدير الفني لفريق أياكس الهولندي إيريك تن هاج، والمدير الفني لمنتخب فرنسا الفرنسي ديدييه ديشان، والمدير الفني لمنتخب البرتغال فيرناندو سانتوس الفائز بلقب النسخة الأولى لبطولة دوري أمم أوروبا.

وسيكشف الفيفا عن الفائزين بمختلف جوائزه خلال الحفل السنوي لتوزيع جوائز «الأفضل» في استفتاء الفيفا الذي تستضيفه مدينة ميلانو الإيطالية في 23 سبتمبر المقبل.

ويستطيع المشجعون التصويت لصالح الخيارات المفضلة لهم عبر موقع الفيفا على الانترنت.

وتتساوى نسبة قيمة أصوات المشجعين مع نظيرتها للصحفيين، وكذلك لكل من قادة المنتخبات المختلفة في العالم ومدربيها بنسبة 25 % لكل فئة.