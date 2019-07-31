الهلال ينافس بورتو على كولومبي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج - الرياض
دخل نادي الهلال في منافسة مع بورتو البرتغالي لكسب توقيع الدولي الكولومبي لاعب كلوب أمريكا المكسيكي ماثيوس أوريي بعقد احترافي يمتد 3 مواسم، ليحل في صفوف الفريق الأول لكرة القدم كبديل عن البرازيلي كارلوس إدواردو المتوقع رحيله رسميا عن صفوف النادي في اليومين المقبلين.
وكشفت وسائل إعلام كولومبية أن نادي بورتو البرتغالي تقدم مسافات طويلة في كسب خدمات اللاعب لصالحه بعد أن وصل عرضه إلى 10 ملايين يورو، وهو ما أشارت إليه وسائل إعلام برتغالية، فيما لم يتم الكشف عن قيمة العرض المقدم من الهلال.
يشار إلى أن ماثيوس (28 عاما) الذي يلعب في مركزي المحور والوسط المتقدم شارك مع منتخب بلاده في كوبا أمريكا الأخيرة وقدم مستويات لافتة.
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