الآسيوي يعتمد كمارا وجابر بقائمة الاتحاد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكدت مصادر لـ «مكة» تلقي إدارة نادي الاتحاد موافقة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على قيد لاعبي المواليد هارون كمارا وجابر عيسى «بوجبا» في قائمة الفريق المشاركة في النسخة الحالية لدوري أبطال آسيا، والتي وصل الفريق إلى دور الـ16 فيها، مبينة أيضا أن الاتحاد الآسيوي وافق على معاملة اللاعبين من مواليد المملكة نفس معاملة اللاعب السعودي.

ويعد جابر عيسى الذي انضم للاتحاد في الموسم الماضي، وهارون كمارا المنضم حديثا للفريق قادما من القادسية، من مواليد المملكة، ويعاملهما الاتحاد السعودي لكرة القدم معاملة اللاعب السعودي حتى يستطيع أي منهما المشاركة في المنتخبات السعودية، مما دفع نادي الاتحاد للرفع باسميهما إلى الاتحاد الآسيوي ضمن قائمته المشاركة بالأدوار النهائية لدوري أبطال آسيا.

يذكر أن لوائح دوري أبطال آسيا تجيز لكل ناد قيد 4 محترفين أجانب فقط في القائمة، حيث اختار الاتحاد كلا من فيلانويفا ورومارينهو، وفيتشو وخيمينيز.