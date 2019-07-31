أشرف بن شرقي وعواد ينضمان للزمالك

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ القاهرة

أعلنت إدارة نادي الزمالك المصري أمس رسميا عن عدة صفقات جديدة أبرمتها في فترة الانتقالات الصيفية الحالية لدعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم قبل بداية الموسم الجديد.

وقال رئيس النادي مرتضى منصور في مؤتمر صحفي عقد أمس إنه جرى ضم ثلاثي حراسة المرمى محمد صبحي من بتروجيت، ومحمد أبوجبل من سموحة، ومحمد عواد من الإسماعيلي، إلى جانب محمد عبدالشافي وكريم بامبو وإسلام جابر، والثنائي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم، إضافة لإعادة مصطفى محمد ومحمود عبدالرازق «شيكابالا» إلى صفوف الفريق.