شكرا لقرائتكم الزمالك يخطط لرفع اسم جنش من قائمة الموسم الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تتجه النية داخل نادي الزمالك لرفع اسم محمود جنش حارس مرمى الفريق الأبيض من قائمة الموسم الجديد، لاسيما وأن اللاعب يحتاج من 6 إلى 8 أشهر حتى يتعافى من إصابة القطع في وتر أكيلس والتي تعرض لها اللاعب خلال تواجده في صفوف المنتخب الوطنى على هامش المشاركة في كأس الأمم الإفريقية مصر 2019.

وتعاقد الزمالك مع 3 حراس مرمى خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وهم محمد عواد من الإسماعيلي ومحمد أبو جبل من سموحة ومحمد صبحي من بتروجت، ورحل عنه عماد السيد للاتحاد السكندري وعمر صلاح لسموحة.

مسئولو الزمالك يفكرون في الاستفادة بمكان جنش لقيد لاعب آخر، مع صرف عقد الحارس المصاب عن الموسم الجديد كاملا كما لو كان موجودا في صفوف الفريق الأبيض.